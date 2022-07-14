У результаті агресії РФ в Україні загинуло 349 дітей, 652 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 349 дітей, понад 652 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад тисячу дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 14 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв на добу не змінилася - 349. Не змінилися і дані щодо поранених - 652", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 навчальних закладів. З них 216 зруйновано повністю.