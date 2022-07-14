На Харківщині в результаті ворожих обстрілів виникли пожежі на об'єктах критичної та транспортної інфраструктури

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 15 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, спричинені обстрілами.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної та транспортної інфраструктури.

"В Ізюмському районі зафіксовано загоряння на об'єкті критичної інфраструктури, що виникло в результаті влучення боєприпасу. Там горів дах розподільчого пункту електромереж на площі 20 кв. м. Пожежа площею 10 кв. сталася в Салтівському районі Харкова на одному з об'єктів транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 17:00 у Богодухівському районі області в результаті ворожих обстрілів сталося 2 пожежі на території 2 приватних домоволодінь. Там горів автомобіль, господарська споруда та частково дах будинку. Загальна площа горіння становила близько 120 кв. м. Пожежу було ліквідовано підрозділами ДСНС о 18:10.

Крім того, у с.Андріївка Ізюмського району області на пожежі у приватному будинку, не пов'язаному із проведенням бойових дій, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка (1986 р.н.). Причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

Наразі триває ліквідація ще однієї пожежі, причина якої не пов'язана з обстрілами. Вона розпочалася о 1:08 в адміністративно-виробничій будівлі на вул. Греківській у Основ'янському районі Харкова. На момент прибуття рятувальників площа горіння становила 250 кв.м. На місці події працюють 5 оперативних підрозділів ДСНС. О 2:18 вогонь було локалізовано. Причина займання з'ясовується.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.