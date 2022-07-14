Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо без постраждалих – голова ОВА

Ворог здійснив обстріл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині, попередньо серед людей постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська орда вночі та вранці обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог навмисне влаштував по населених пунктах - село Велика Костромка та Зеленодольськ. Попередньо обійшлося без постраждалих", - написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер.