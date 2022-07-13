У Європі через аномальну спеку вирують лісові пожежі

Європу останніми днями накрила хвиля аномальної спеки, яка призвела до лісових пожеж у багатьох південних країнах, повідомляють у середу західні ЗМІ.

Влада Португалії повідомила, що кілька пожеж призвели до евакуації близько 700 осіб, близько 120 потребували медичної допомоги, один місцевий мешканець і один пожежник отримали серйозні поранення. На боротьбу зі стихією в центральному районі країни було направлено 1,3 тис. пожежних і літаків, які скидали воду, тоді як в інших районах працюють близько 1 тис. пожежних.

На південному заході Франції лісова пожежа охопила територію понад 1,2 тис. гектарів неподалік комуни Ла-Тест-де-Буш, яка знаходиться на південь від Бордо. У середу вранці з цього району евакуювали близько 6 тис. людей. Також близько 500 людей було евакуйовано з околиць міста Ландіра. Із вогнем у Франції борються понад 800 пожежників.

Із полум'ям продовжують боротися і в Італії, яка цього літа зіткнулася з найсильнішою посухою за останні 70 років. Пожежники протистоять загорянню неподалік Больцано, яке сталося у вівторок удень, а також спалаху в Тоскані, що стався в середу вранці. На боротьбу з другим було спрямовано два вертольоти та шість команд пожежників.

В Іспанії аномальна спека фіксується у всіх регіонах, у деяких температура досягла 44 градусів за Цельсієм. На заході країни лісова пожежа знищила 3,5 тис. гектарів землі, понад 450 людей було евакуйовано.

Лісова пожежа була зафіксована і на південному заході Туреччини неподалік курорту Датча на Егейському морі. Як мінімум дев'ять гелікоптерів, що скидають воду, і п'ять літаків були спрямовані на боротьбу із займаннями.

У 2021 році багато європейських країн також серйозно постраждали від лісових пожеж, які стали наслідком аномальної спеки. Тоді складна ситуація з природними пожежами спостерігалася у Греції, Італії, Туреччині, Чорногорії, Алжирі та Північній Македонії.