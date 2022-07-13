Події

21:30 13.07.2022

У Європі через аномальну спеку вирують лісові пожежі

2 хв читати
У Європі через аномальну спеку вирують лісові пожежі

Європу останніми днями накрила хвиля аномальної спеки, яка призвела до лісових пожеж у багатьох південних країнах, повідомляють у середу західні ЗМІ.

Влада Португалії повідомила, що кілька пожеж призвели до евакуації близько 700 осіб, близько 120 потребували медичної допомоги, один місцевий мешканець і один пожежник отримали серйозні поранення. На боротьбу зі стихією в центральному районі країни було направлено 1,3 тис. пожежних і літаків, які скидали воду, тоді як в інших районах працюють близько 1 тис. пожежних.

На південному заході Франції лісова пожежа охопила територію понад 1,2 тис. гектарів неподалік комуни Ла-Тест-де-Буш, яка знаходиться на південь від Бордо. У середу вранці з цього району евакуювали близько 6 тис. людей. Також близько 500 людей було евакуйовано з околиць міста Ландіра. Із вогнем у Франції борються понад 800 пожежників.

Із полум'ям продовжують боротися і в Італії, яка цього літа зіткнулася з найсильнішою посухою за останні 70 років. Пожежники протистоять загорянню неподалік Больцано, яке сталося у вівторок удень, а також спалаху в Тоскані, що стався в середу вранці. На боротьбу з другим було спрямовано два вертольоти та шість команд пожежників.

В Іспанії аномальна спека фіксується у всіх регіонах, у деяких температура досягла 44 градусів за Цельсієм. На заході країни лісова пожежа знищила 3,5 тис. гектарів землі, понад 450 людей було евакуйовано.

Лісова пожежа була зафіксована і на південному заході Туреччини неподалік курорту Датча на Егейському морі. Як мінімум дев'ять гелікоптерів, що скидають воду, і п'ять літаків були спрямовані на боротьбу із займаннями.

У 2021 році багато європейських країн також серйозно постраждали від лісових пожеж, які стали наслідком аномальної спеки. Тоді складна ситуація з природними пожежами спостерігалася у Греції, Італії, Туреччині, Чорногорії, Алжирі та Північній Македонії.

 

 

Теги: #європа #спека #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 12.07.2022
За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

07:02 11.07.2022
Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

18:41 09.07.2022
Ситуація у Мелітополі погіршується, мешканці повинні за можливості залишити місто

Ситуація у Мелітополі погіршується, мешканці повинні за можливості залишити місто

13:10 09.07.2022
Луганська область тримає оборону, повної окупації немає – глава ОВА

Луганська область тримає оборону, повної окупації немає – глава ОВА

17:39 08.07.2022
Експорт української електрики та продовольства може пом'якшити кризу в Європі – Зеленський у парламенті Словенії

Експорт української електрики та продовольства може пом'якшити кризу в Європі – Зеленський у парламенті Словенії

07:50 08.07.2022
Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області

Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області

07:28 08.07.2022
Делегація Сил оборони Угорщини відвідала Україну

Делегація Сил оборони Угорщини відвідала Україну

22:08 06.07.2022
Окупанти досі не зайняли Луганську область повністю - голова обладміністрації

Окупанти досі не зайняли Луганську область повністю - голова обладміністрації

19:00 05.07.2022
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних і артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах на території України

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних і артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах на території України

15:01 05.07.2022
На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 48 загиблих

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках, змусила загарбників відійти

ОСТАННЄ

Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

Російські окупанти зруйнували завод Zeus Ceramica у Слов'янську – голова ОВА

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

У результаті ракетних ударів по Запоріжжю поранено 14 осіб, розпочато розслідування

Євросоюз і ще 43 країни підтримали заяву України проти РФ у рамках Конвенції про геноцид

З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 48 загиблих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА