Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

Учасники чотиристоронніх переговорів (Україна, Туреччина, РФ, ООН) щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі, повідомив голова Міноборони Туреччини Акар Хулусі.

"За підсумками зустрічі, яка відбулася у позитивній та конструктивній атмосфері, у Стамбулі буде створено координаційний центр за участю представників усіх сторін", - цитує Акара агентство Anadolu.

"Ми бачимо, що сторони готові вирішити цю проблему. Ми постараємося дійти (підсумкової – ІФ-У) угоди, погодивши її з ООН", - наголосив глава турецького оборонного відомства.

Він додав, що українська та російська делегації мають знову зустрітися в Туреччині наступного тижня. "На зустрічі наступного тижня всі деталі будуть розглянуті ще раз, і виконану нами роботу буде підписано", - підсумував Акар.