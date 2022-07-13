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20:38 13.07.2022

Євросоюз і ще 43 країни підтримали заяву України проти РФ у рамках Конвенції про геноцид

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Євросоюз і ще 43 країни підтримали заяву України проти РФ у рамках Конвенції про геноцид

Європейська комісія оприлюднила спільну заяву Європейського Союзу та 43 країн на підтримку заяви України проти Росії в рамках Конвенції про запобігання геноциду.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку заяви України про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному Суді відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яке спрямоване на встановлення того, що Росія не має законних підстав для воєнних дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді", - зазначається у заяві.

У заяві також закликають РФ негайно призупинити свої військові операції в Україні, як це передбачено Судом у його Постанові про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року.

"Як Суд неодноразово заявляв, його постанови про тимчасові заходи мають обов'язкову юридичну силу для сторін у суперечці. Таким чином, невиконання постанови Суду від 16 березня 2022 року є подальшим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань", - наголошується в заяві.

Також підписанти заяви привітали зусилля України щодо забезпечення дотримання міжнародного права та можливості виконання Судом своєї основної функції щодо сприяння мирному врегулюванню суперечок.

"Конвенція про геноцид втілює урочисте зобов'язання запобігати злочину геноциду та притягувати винних до відповідальності. …В інтересах усіх держав-учасниць Конвенції про геноцид і, у ширшому розумінні, міжнародної спільноти загалом, щоб Конвенція не використовувалася не за призначенням або не піддавалася зловживанням. Ось чому сторони, які підписали справжню декларацію та є учасниками Конвенції про геноцид, мають намір втрутитися у ці розгляди", - наголошується у тексті заяви.

Країни, які підтримали заяву, наполягають на тому, що держави-учасниці Конвенції про геноцид повинні мати можливість поділитися з Міжнародним Судом своїм тлумаченням деяких суттєвих положень справи.

"Насамкінець ми повторюємо, що Росія має нести відповідальність за свої дії. У зв'язку з цим вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність, а збитки та шкоду, завдані Україні в результаті порушень Росією міжнародного права, вимагають повного і невідкладного відшкодування з боку Росії відповідно до законодавства. Ми ще раз закликаємо міжнародну спільноту вивчити всі варіанти підтримки України у її розгляді у Міжнародному суді", - наголошується в заяві.

 

 

Теги: #геноцид #україна #росія #визнання

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