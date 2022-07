ЄС суворо контролює військове обладнання, що поставляється в Україну – представник ЄС Стано

У Європейському союзі стверджують, що створений механізм моніторингу за країнами-членами ЄС, які постачають Україні військове обладнання, відповідає міжнародним нормам, а саме обладнання підлягає суворому контролю, а українська сторона в свою чергу зобов'язалася не передавати його більше нікому, крім власних збройних сил.

Реагуючи на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" прокоментувати статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною" ("NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling"), провідний прессекретар з питань закордонних справ та безпекової політики ЄС Пітер Стано сказав: "Як ЄС, ми не коментуємо заяви анонімних офіційних осіб у випадкових ЗМІ. Щодо питання про постачання зброї в Україну за рахунок ЄС можу констатувати наступне. Ми створили механізми для моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, надане державами-членами ЄС, використовувалося за призначенням. Наша допомога підлягає суворому контролю та гарантіям, зокрема, після її доставки".

За його словами, це включає контроль за тим, щоб використання військового обладнання, що постачається, відповідало міжнародним нормам у галузі прав людини та міжнародному гуманітарному праву, можливі також регулярні звіти та/або контроль на місці розташування обладнання, якщо це необхідно і коли це дозволяють умови.

"Відстеження обладнання, наданого в рамках допомоги Європейського фонду миру, забезпечується протягом усього процесу доставки та після нього. Це робиться у взаємодії зі Збройними силами України зараз і в перспективі. Україна зобов'язалася не передавати ці предмети для іншого використання, крім власних збройних сил, визнаних ЄС, і не реекспортувати їх до інших країн", - констатував Стано.

Він нагадав, що "Україна наразі бореться з ворожою, необґрунтованою та неспровокованою агресією з боку Росії і потребує зброї для захисту свого народу". "ЄС фінансує постачання зброї виходячи з потреб української армії та для використання українською армією", - наголосив Стано.