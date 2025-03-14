Інтерфакс-Україна

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12:51 14.03.2025

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

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Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Відень прагне, щоб австрійські компанії зробили значний внесок у відбудову України, зазначила нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

“Австрійські компанії були одними з найбільших інвесторів в Україні до війни, і наша амбіція полягає в тому, щоб наші компанії зробили великий внесок у відбудову. Я дуже рада повідомити, що незабаром, наприкінці березня, до Києва вирушить дуже велика бізнес-делегація на чолі з губернаторкою Нижньої Австрії Йоганною Мікль-Ляйтнер”, - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві в п’ятницю.

Міністерка зазначила, що австрійський федеральний уряд також підтримує економічне партнерство та реконструкцію, наприклад, надаючи гарантії на суму до 500 мільйонів євро.

“Моя мета - ще більше зміцнити економічне партнерство”, - наголосила вона.

Майнль-Райзінгер підкреслила, що австрійський уряд та австрійський народ підтримує Україну.

“Європа підтримує Україну, і наша підтримка не ослабне”, - запевнила вона.

Теги: #україна #бізнес #австрія #відбудова

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