Зеленський закликав всіх, хто може вплинути на Росію, зробити рішучі кроки для тиску на РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Володимир Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою і закликав усіх, хто може вплинути на Росію, зробити рішучі кроки для тиску на РФ.

"Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі. Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, саме тому Путін зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови ще до припинення вогню.

"Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із "Мінськом", марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію", - зазначив Зеленський.

Президент рішуче закликав всіх, хто має вплив на Росію, особливо США зробити сильні кроки, які можуть допомогти.

"Тиск має бути спрямовано на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками", - наголосив він.

Він зауважив, що Україна у період тиші могла б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його.

"Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну – не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить. Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити", - наголосив президент.