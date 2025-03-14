Інтерфакс-Україна

Події

17:46 14.03.2025

Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

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Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Туреччини з національної безпеки та зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.

"Обговорили двосторонню співпрацю та безпекову ситуацію в регіоні. Подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за послідовні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру. Особливу увагу приділили реалізації домовленостей, досягнутих за результатами нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Анкари", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Сторони домовилися про подальшу координацію в політичній, безпековій та гуманітарній сферах.

"Туреччина підтвердила зацікавленість у процесах, спрямованих на встановлення справедливого миру для України, та наголосила на важливості дотримання принципів міжнародного права", - зауважив керівник ОП.

Теги: #єрмак #туреччина

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