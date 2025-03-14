Інтерфакс-Україна

Події

12:35 14.03.2025

Київ передав партію допомоги для 72-ї ОМБр – Кличко

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Київ передав партію допомоги для 72-ї ОМБр – Кличко

Громада Києва передала нову партію допомоги бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців". На фронт вирушили ще 800 FPV-дронів, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Від початку цього року з міського бюджету 72-й бригаді столиця вже виділила 15 млн грн. Це кошти на оснащення й нагальні потреби військових. У січні бійцям 72-ї Київ передав 500 БпЛА: 400 денних і 100 нічних FPV-дронів, за якими зверталися військові", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, додав Кличко, у 2025 році Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.

"Також дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн. Разом це вже 5,5 млрд грн. За ці гроші захисники купують безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання", - додав мер.

Теги: #допомога #72_а_бригада #кличко

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