Інтерфакс-Україна

Події

18:26 14.03.2025

Голови МЗС G7 підтримали територіальну цілісність України, попередили РФ про санкції в разі неприпинення вогню, та засудили військову допомогу з боку КНДР, Ірану та КНР

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Голови МЗС G7 підтримали територіальну цілісність України, попередили РФ про санкції в разі неприпинення вогню, та засудили військову допомогу з боку КНДР, Ірану та КНР

Міністри закордонних справ країн “Великої сімки” (G7) у п’ятницю оприлюднили спільну заяву по результатам саміту у Ла-Мальбе (Канада), спрямованої на демонстрацію єдності, у якій, зокрема, підтримали територіальну цілісність України, попередили Росію про санкції в разі неприпинення вогню та засудили військову допомогу з боку Північної Кореї (КНДР), Ірану та Китаю.

У заяві, опублікованій на офіційному сайті зустрічі, зазначено “непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності”.

Крім того, глави МЗС країн G7 привітали “триваючі зусилля з досягнення припинення вогню, зокрема, зустріч 11 березня між США та Україною в Королівстві Саудівська Аравія. Ми привітали відданість України негайному припиненню вогню, що є важливим кроком на шляху до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй”.

У документі, зокрема, йдеться про заклик G7 до РФ “відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню”.

“Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і впровадивши його в повному обсязі. Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватись, і підкреслили необхідність надійних заходів безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати та захищатися від будь-яких нових актів агресії”, - йдеться у повідомленні щодо територіальної цілісності України.

У тексті заяви також зазначено, що країни G7 наголосили на необхідності надійних заходів безпеки для забезпечення здатності України стримувати і захищатися від будь-яких повторних актів агресії.

“Ми наголосили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і підкреслили необхідність надійних заходів безпеки для забезпечення здатності України стримувати і захищатися від будь-яких повторних актів агресії. Ми заявили, що продовжимо координувати економічну та гуманітарну підтримку з метою сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, в тому числі на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року”, - зазначається у заяві.

Крім того, очільники закордонних відомств країн G7 засудили втручання КНДР, Ірану та КНР у російсько-українську війну та висловила намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн.

“Ми засудили надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з боку Китаю, який є вирішальним чинником, що сприяє російській війні та відновленню російських збройних сил. Ми підтвердили наш намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн”, - твердить документ.

У завершальній частині розділу, присвяченій довгостроковій безпеці України, зазначається, що міністри “висловили занепокоєння щодо наслідків війни, особливо для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Ми обговорили важливість підзвітності та підтвердили нашу відданість спільній роботі задля досягнення тривалого миру та забезпечення того, щоб Україна залишалася демократичною, вільною, сильною та процвітаючою державою”, - резюмується у документі.

 

Теги: #заява #саміт #g7

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