Глава Міноборони Польщі: Криваві злочини росіян мають бути покарані

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до України відвідав Ірпінь Київської області, де під час вторгнення росіяни чинили масові вбивства мирних жителів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Це криваві злочини росіян, які мають бути покарані. Пишаюся українськими захисниками, які звільняли Ірпінь та всіма військовими, які зараз захищають Україну", - заявив Блащак.

Він також відвідав Софіївський собор та відвідав Михайлівську площу, де виставлені зразки знищеного українськими військовими російського озброєння та військової техніки.

Блащак подякував українським захисникам та українському народу за стійкість у протистоянні агресору.

"Дякую за вашу позицію, тому що свобода та незалежність України – це свобода та незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", – наголосив він.