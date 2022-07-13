Американський сенатор Брюер прибув до Запоріжжя для надання допомоги та розвінчування міфів роспропаганди про війну в Україні - секретар міськради

Американський сенатор Том Брюер прибув до прифронтового Запоріжжя для детального вивчення ситуації, надання допомоги та розвінчування міфів російської пропаганди про війну в Україні, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, сенатор американського штату Небраска Том Брюер, який прослужив в армії США понад 36 років, здійснює поїздку Запорізькою областю, а також іншими регіонами, для написання звіту про війну в Україні, та надання ефективної допомоги.

"Сенатор вважає, що світ має знати правду про повномасштабну війну в Україні, тому він детально вивчає реальну ситуацію на місцях і працює над розвінчанням міфів російської пропаганди", - наголосив А. Куртєв.

Брюер приділив увагу системі захисту Запоріжжя, яке перебуває неподалік лінії фронту. На сьогодні обласний центр має три лінії оборони, що робить малоймовірним бажання ворога підійти до міста сухопутним шляхом.

При цьому у Запоріжжі зберігається повітряна загроза.

За словами А. Куртєва, у відповідь на запитання сенатора Т. Брюера про актуальні потреби Запоріжжя на сьогодні, місцева влада відповіла, що місту, як і області та всій Україні, особливо потрібне важке озброєння.

Т. Брюер зазначив, що за результатами своєї поїздки планує порушити в США низку важливих питань щодо допомоги Україні - від військової до гуманітарної.