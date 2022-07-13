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17:03 13.07.2022

Дискусії про надання Україні макрофіну до EUR9 млрд тривали довше, ніж зазвичай, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю - посол

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Дискусії про надання Україні макрофіну до EUR9 млрд тривали довше, ніж зазвичай, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю - посол

Дискусії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги у вигляді позик у розмірі до EUR9 млрд тривали довше, ніж у деяких випадках, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю, повідомив посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"У травні Європейська комісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у вигляді позик у розмірі до EUR9 млрд ще у 2022 році. Зазвичай Комісія лише висуває пропозицію, а країни-члени колективно ухвалюють рішення, консультуючись із Європейським парламентом та іншими двосторонніми та багатосторонніми міжнародними партнерами, включаючи G7. І правда полягає в тому, що ці дискусії тривали довше, ніж у деяких випадках. Але я на 100% впевнений, що ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю", - сказав Маасікас в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він заявив, що з початку російської агресії ЄС мобілізував близько EUR4,1 млрд для підтримки загальної економічної, соціальної та фінансової стійкості України у формі макрофінансової допомоги, бюджетної підтримки, екстреної допомоги, реагування на кризу та гуманітарної допомоги. Заходи військової допомоги також були надані в рамках Європейського фонду миру на загальну суму EUR2 млрд, які будуть використані для відшкодування державам-членам військової підтримки України в натуральній формі, додав Маасікас.

"У період із березня до травня 2022 року Україні було виділено EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги. ЄС також надає додаткову грантову підтримку у розмірі EUR120 млн для підтримки держави та зміцнення стійкості. EUR348 млн виділено на проєкти гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні. Це EUR335 млн для України і EUR13 млн для Молдови відповідно на допомогу людям, що тікають від агресії. Ця гуманітарна допомога ЄС забезпечує їжу, воду, медичне обслуговування, прихисток і допомагає задовольнити основні потреби людей", - розповів дипломат.

Крім того, за словами Маасікаса, всі проєкти ЄС в Україні були перепрофільовані для підтримки стійкості України.

"Щодо звичайної допомоги ЄС, ми у Представництві маємо портфель у EUR250 млн на рік - на всі проєкти ЄС. Усім їм дозволили перепрофілюватися для підтримки стійкості України. Візьмемо флагманську програму ЄС Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI). Люди, які до 24 лютого боролися з корумпованими суддями, у березні закуповували тим самим суддям бронежилети та шоломи, щоб допомогти Україні вистояти", - зазначив він.

Теги: #єс #фіндопомога #маасікас

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