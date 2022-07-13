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14:42 13.07.2022

У Дніпрі знижено податки на землю та нерухомість – Філатов

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У Дніпрі знижено податки на землю та нерухомість – Філатов

Дніпровська міськрада ухвалила рішення про зниження податків на землю та нерухомість, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Полегшення податкового тиску дасть змогу підприємцям зберегти робочі місця і вчасно платити працівникам. Це також підтримає бізнес у релокації. Про це просили самі підприємці", - написав він у телеграм-каналі.

Як уточнив Філатов, для юридичних і фізичних осіб ставку з податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25%. Ставки плати за земельні ділянки, де будуватимуть житло, громадську та бізнесову забудову, зменшено більше ніж учетверо.

Мер наголосив, що таке зниження податків мінімізує ризики банкрутства забудовників і убезпечить від довгобудів.

Крім того, за його словами, згідно з рішенням міськради, вдвічі знизиться ставка за земельними ділянками для підприємств зв'язку.

"Із 2,3% до 1,3% "впадуть" ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також вразливі сектори - енергетика і транспорт. Для відбудови після ракетних обстрілів мерія впроваджує понижувальний коефіцієнт розміру плати за землю — 0,3%", - повідомив Філатов.

Зміни чинні з 1 січня 2023 року протягом дії в Україні воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/584

Теги: #дніпро #нерухомість #філатов

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