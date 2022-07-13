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13:56 13.07.2022

Заблокований окупантами блокпост у Василівці змогли проїхати лише 30 машин з евакуйованими жителями Мелітополя – мер

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Заблокований окупантами блокпост у Василівці змогли проїхати лише 30 машин з евакуйованими жителями Мелітополя – мер

Лише 30 машин (зі 150 можливих) з евакуйованими мирними жителями Мелітополя минулої доби змогли проїхати заблокований російськими окупантами блокпост у Василівці, повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Незрозумілою залишається ситуація з випуском і пропуском людей із тимчасово окупованої території. Зазвичай до міста Запоріжжя з тимчасово окупованої території виїжджає близько 300-400 машин на добу. Безпосередньо з міста Мелітополя виїжджало 100-150 машин на добу. Але вчора рашисти сказали, що не випускатимуть узагалі машини. Після того, як наші люди почали тиснути на них на блокпості у Василівці, вони випустили їх. Але з міста Мелітополя, наприклад, учора змогли виїхати лише 30 автомобілів", – сказав він в ефірі національного телемарафону "#UAразом" у середу.

Федоров наголосив, що російські окупанти не випускають мирних громадян, щоб мати можливість прикритися ними під час бойових дій, які відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях.

"І зараз вони максимально збирають їх на пункті пропуску в місті Василівка, щоб прикритися для перекидання своїх чергових військових угруповань на території лінії фронту", – додав він.

Теги: #евакуація #мелітополь

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