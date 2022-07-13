Байден вирушає у турне Близьким Сходом

Президент США Джо Байден у середу вирушає у поїздку Близьким Сходом, у нього заплановані візити до Ізраїлю, Саудівської Аравії та на Західний берег річки Йордан.

"Візит стане кульмінацією місяця дипломатії", - йдеться у заяві, поширеній Білим домом.

Метою поїздки стане виклад бачення США своєї участі у справах регіону найближчим часом.

"Президент з нетерпінням очікує можливості викласти своє бачення участі США у справах регіону в найближчі місяці та роки", - йдеться у заяві.

Радник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що під час турне Близьким Сходом Байден розраховує порушити питання, пов'язані з енергетикою, продовольчою безпекою.

"Ми намагатимемося просувати інтереси у сфері енергетики, продовольчої безпеки: це важливо для нас та наших союзників", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Салліван пояснив, що під час поїздки Байден матиме можливість провести зустрічі із лідерами низки країн ОПЕК.

Поїздка триватиме, як очікується, із 13 до 16 липня. Першою зупинкою буде Ізраїль, де Байден проведе зустріч із керівництвом країни. Темами зустрічей будуть безпека та процвітання Ізраїлю, інтеграція Ізраїлю у регіоні.

Очікується, що Байден прибуде в аеропорт імені Бен Гуріона о 15:25 за місцевим часом (збігається з кск) у середу, але офіційна вітальна церемонія розпочнеться годиною пізніше.

Байдена у поїздці супроводжуватимуть приблизно 120 журналістів, ще кілька сотень співробітників ЗМІ вже перебувають в Ізраїлі для висвітлення поїздки американського президента.

Потім Байден планує відвідати Західний берег річки Йордан для переговорів із лідерами Палестинської національної адміністрації. Під час зустрічей з палестинцями він запевнить їх у підтримці Вашингтоном політики "дві держави для двох народів" із рівними можливостями у сфері безпеки, свобод та можливостей як для палестинців, так і ізраїльтян.

Потім він вирушить у Джидду в Саудівській Аравії, яка нині головує у Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. Там відбудеться саміт країн Ради за участю Єгипту, Іраку та Йорданії. Байден візьме участь у ньому на запрошення короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда.

Експерти, яких цитує агентство Bloomberg, заявляють, що візит до Саудівської Аравії Байдена, який раніше обіцяв ізолювати країну від решти світу через убивство журналіста Джамаля Хашкаджі, означатиме суттєве потепління відносин між двома державами.

Вони також вважають, що під час поїздки до Саудівської Аравії Байден порушить питання нарощування країною видобутку нафти, проте навіть якщо йому вдасться заручитися такими обіцянками, наслідки для нафтового ринку можуть виявитися незначними. Вони вважають, що "Ер-Ріяд та його партнери з ОПЕК можуть запропонувати США лише досить обмежені вільні потужності з видобутку нафти у відповідь на цю політичну поступку".

Сам же Байден, відповідаючи раніше на запитання журналістів, говорив, що не має наміру звертатися до саудівського принца Мухаммеда бен Салмана з прямим проханням про нарощування видобутку нафти.

У червні портал Axios з посиланням на низку джерел повідомляв, що адміністрація США готує програму нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією напередодні візиту Байдена до близькосхідного регіону. Axios зазначав, що поїздка може продемонструвати намір нинішньої американської адміністрації продовжувати курс попереднього покращення відносин між Ізраїлем і арабськими країнами.

Джерела зазначили, що до візиту Байдена до регіону жодної угоди не буде, проте президент обговорюватиме такі перспективи із ізраїльськими та саудівськими лідерами. Водночас, ще одне джерело зазначило, що реалізація будь-якої такої програми буде довгостроковим процесом.