Інтерфакс-Україна
Події
20:10 15.06.2025

Трамп наклав вето на ізраїльський план ліквідації Хаменеї

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Трамп наклав вето на ізраїльський план ліквідації Хаменеї

Трамп наклав вето на ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану, повідомляє Reuters, посилаючись двох поінформованих американських чиновників.

"Чи іранці вже вбили американця? Ні. Поки вони цього не зробили, ми навіть не говоримо про те, щоб переслідувати політичне керівництво", - сказало Reuters одне з джерел, високопоставлений чиновник адміністрації США.

Інформацію про заборону ізраїльського плану вбивства Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, також поширила Fox News, посилаючись на слова певного американського посадовця.

"Подробиці замаху і час, коли Трамп наклав вето, ще не підтверджені", - повідомляє Fox News.

Водночас на повідомлення відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу - в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News у неділю.

"Існує так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було, і я не збираюся в це вникати, - цитує Fox News слова Нетаньяху.

"Але я можу сказати вам, що ми робимо те, що повинні робити, і будемо робити те, що повинні робити. І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів", - додав прем'єр-міністр Ізраїлю.

 

 

Теги: #аятола #ізраїль #іран #сша #заборона #близький_схід

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