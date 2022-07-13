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13:06 13.07.2022

Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку" - ЗМІ

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Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку" - ЗМІ

Рішення уряду Канади ремонтувати на своїй території турбіни газопроводу "Північний потік" охоплює дворічний період і дозволяє імпортувати та реекспортувати до шести одиниць обладнання, повідомляє канадська газета The Globe and Mail.

Отже, рішення поширюється не лише на одну турбіну, а й на інші двигуни магістралі.

Іще п'ять двигунів можуть бути відправлені у Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування. "Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила своїх санкцій", - пише The Globe and Mail.

При цьому один із чиновників наголосив, що домовленість із Siemens дає змогу уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час, зазначає видання.

Теги: #канада #турбіни #північний_потік

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