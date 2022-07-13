У Київській області розпочато збирання ранніх зернових - ОВА

Аграрії Білоцерківського та Фастівського районів Київської області розпочали збирання зернових культур урожаю поточного року, повідомляється на сайті Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

За її даними, до 12 липня в області вже зібрано 6,8 тис. тонн зернових та зернобобових із площі 2,42 тис. га за середньої врожайності 28,1 ц/га. Культур озимого ячменю намолочено 4,6 тис. тонн, гороху – 2,2 тис. тонн.

Також розпочався збір озимого ріпаку, якого вже намолочено 7,2 тис. тонн із середньою врожайністю 24 ц/га.

ОВА уточнила, що у 2022 році заплановано збирання ранніх зернових та зернобобових на загальній площі 271,3 тис. га, зокрема озимої та ярої пшениці – 203,3 тис. га, ячменю – 50,3 тис. га, жита – 10 ,8 тис. га, вівса – 2,9 тис. га та гороху – 4 тис. га.