Унаслідок учорашнього ракетного удару по Баштанці загинула жінка, в середу, 13 липня, вранці ворог обстріляв смт Березнегувате, влучив у лікарню, житлові будинки, також обстріляв селища Інгульської та Широківської громад, повідомив голова Миколаївської області.

"Баштанський район: учора, 12 липня, об 11:35 було завдано двох ракетних ударів по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці", - написав він у телеграм-каналі.

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади на лінії розмежування, під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ.

"Також уранці, 13 липня, орієнтовно о 05:03 обстріляли смт Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках і поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється", - повідомили в ОВА.

Крім того, вночі, 13 липня, були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень і постраждалих немає.

О 04:30, 13 липня, було обстріляно с. Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза населеним пунктом, постраждалих немає.

Після ворожих обстрілів учора, 12 липня, у смт Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею. В Миколаївському районі вчора, 12 липня, о 12.15 унаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади сталося займання на місцевому кладовищі.

Також 12 липня о 16:00 зафіксовано обстріли Шевченківської громади, у с. Зоря пошкоджено житлові будинки, у с. Шевченкове загорілися поля із зерновими.