Події

07:18 13.07.2022

У результаті ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджено одну з ліній електропередач

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У результаті ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджено одну з ліній електропередач

Унаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджено одну з ліній електропередач, повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Ворожі війська обстріляли Нікопольський район із РСЗВ. На околиці Нікополя сталася пожежа. Є пошкодження електромереж. Пошкоджено одну з ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що влучення ворожих снарядів викликали пожежу. Рятувальники гасять спалах.

Попередньо ніхто із людей не постраждав.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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