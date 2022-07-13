У результаті ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджено одну з ліній електропередач

Унаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджено одну з ліній електропередач, повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Ворожі війська обстріляли Нікопольський район із РСЗВ. На околиці Нікополя сталася пожежа. Є пошкодження електромереж. Пошкоджено одну з ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що влучення ворожих снарядів викликали пожежу. Рятувальники гасять спалах.

Попередньо ніхто із людей не постраждав.