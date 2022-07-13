У Києві правоохоронці затримали екснардепа за вплив на суддів

Правоохоронці затримали колишнього народного депутата Верховної ради 3 скликання, який вимагав $10 тисяч за вплив на рішення суду, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Як встановили поліцейські, колишній народний депутат Верховної ради 3 скликання обіцяв представнику товариства вплинути на суддів одного з районних та апеляційних судів, щоб ті винесли "правильне" рішення у цивільній справі. За таку "послугу" зажадав $10 тис. США неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 12 липня правоохоронці затримали зловмисника під час отримання частини коштів – 92 500 грн.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Дії затриманого кваліфіковано за ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.