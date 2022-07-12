Події

16:58 12.07.2022

Україна повернула 30 полеглих захисників - Мінреінтеграції

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Україна повернула 30 полеглих захисників - Мінреінтеграції

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців, Україна повернула тіла 30 захисників, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тіла 30 українських військових буде передано їхнім родинам для гідного поховання.

Операція проводилась у Запорізькій області за співпраці уповноваженого, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #повернення #тіла #захисники

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