Події

16:04 12.07.2022

Унаслідок ворожих обстрілів Харкова госпіталізовано чотирьох людей - Синєгубов

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Унаслідок ворожих обстрілів Харкова госпіталізовано чотирьох людей - Синєгубов

Унаслідок обстрілів Індустріального району Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами у вівторок удень, постраждали чотири мирні жителі, загрози їхньому життю немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз унаслідок обстрілів Індустріального району постраждали чотири людини. Отримано травми середнього ступеня тяжкості, всіх госпіталізовано до медичних закладів, загрози їхньому життю немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харків #обстріл #поранені

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