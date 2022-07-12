Унаслідок обстрілу Миколаєва в одній зі шкіл повністю зруйновано корпус

Унаслідок влучення ракети в одну зі шкіл Миколаєва вранці 12 липня повністю зруйновано один із корпусів та пошкоджено сусідні, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Повністю зруйнований один корпус, розбиті вікна в основній будівлі та спортивній залі. Також знищений шкільний музей історії Другої світової війни і пам'яті воїнів-афганців", - написав Сєнкевич у фейсбуці.

Як повідомлялося, уранці у вівторок, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо було відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.

Унаслідок обстрілу поранено 12 людей, інформація про загиблих не надходила.