Події

13:22 12.07.2022

Із російського полону звільнено ще п'ятьох українців - ГУР МО України

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Із російського полону звільнено ще п'ятьох українців - ГУР МО України

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про проведення спецоперації, під час якої з російського полону було звільнено п'ятьох українців.

"Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п'ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції і три цивільні особи", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у телеграм-каналі.

Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Наразі усі звільнені перебувають під опікою української влади і отримують належне лікування.

 

Теги: #полонені #спецоперація #гур_міноборони

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