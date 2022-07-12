За добу на Харківщині задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від ворожого обстрілу житлових будинків, ТРЦ, СТО та інших об'єктів інфраструктури

Минулої доби російські окупаційні війська завдали ударів по житлових кварталах Харкова, а також обстріляли із систем залпового вогню низку населених пунктів області, серед яких Донець, Андріївка та Золочів.

"Пошкоджено 5 багатоповерхівок у Харкові, фасад та приміщення торговельно-розважального комплексу, автосалон, станція технічного обслуговування, приватні житлові будинки, приміщення підприємства, транспортні засоби. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 40 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено понад 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.