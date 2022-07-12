Події

08:23 12.07.2022

За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

1 хв читати
За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

За понеділок 11 липня російські окупанти завдали 4 авіаційні удари по населених пунктах Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) Під час оперативної паузи окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на кордоні Луганської та Донецької областей, щоб блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів страждали села та селища 11 липня", - написав Гайдай у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Також глава ОВА зазначив, що "артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. (…) Учора і сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів і щонайменше три - мінометні".

 

 

 

Теги: #війна #ситуація #луганська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 12.07.2022
Іран збирається передати Росії безпілотники - Білий дім

Іран збирається передати Росії безпілотники - Білий дім

09:39 12.07.2022
Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову, постраждалих немає - голова обладміністрації

Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову, постраждалих немає - голова обладміністрації

09:24 12.07.2022
Близько 37470 осіб особового складу втратив ворог із початку агресії в Україні - Генштаб

Близько 37470 осіб особового складу втратив ворог із початку агресії в Україні - Генштаб

08:38 12.07.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

22:11 11.07.2022
ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

21:51 11.07.2022
Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

15:43 11.07.2022
Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

15:37 11.07.2022
Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

15:10 11.07.2022
Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок із подальшим постачанням Києву - ЗМІ

Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок із подальшим постачанням Києву - ЗМІ

14:13 11.07.2022
Просування українських військ на півдні повільне, але впевнене - ОК "Південь"

Просування українських військ на півдні повільне, але впевнене - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 35 - ДСНС

Близько 37470 осіб особового складу втратив ворог із початку агресії в Україні - Генштаб

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 34 людей

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

ОСТАННЄ

Зеленський пропонує передати місцеве керівництво Дружківки, Костянтинівки та Слов'янська у міські військові адміністрації – проєкт постанови

Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла - Мінреінтеграції

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 35 - ДСНС

Мінцифри отримало вже понад 1,8 тис. заявок про колабораціоністів від громадян через чат-бот

Чотири людини постраждали в результаті ранкового обстрілу у Миколаєві

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 34 людей

За добу на Харківщині задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від ворожого обстрілу житлових будинків, ТРЦ, СТО та інших об'єктів інфраструктури

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, двоє – поранені

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА