За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

За понеділок 11 липня російські окупанти завдали 4 авіаційні удари по населених пунктах Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) Під час оперативної паузи окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на кордоні Луганської та Донецької областей, щоб блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів страждали села та селища 11 липня", - написав Гайдай у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Також глава ОВА зазначив, що "артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. (…) Учора і сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів і щонайменше три - мінометні".