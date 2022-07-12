Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів в окупованій Новій Каховці

Українські захисники знищили склад боєприпасів агресора в окупованій Новій Каховці на Херсонщині, повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Нова Каховка. Мінус БК (склад із боєприпасами – ІФ). Підтверджено", - написав Братчук у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Також інформацію підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали, і от мають феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько", - написав Хлань у фейсбуці.

Він також попросив жителів міста не підходити близько до місця детонації.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Новій Каховці чутно вибухи.