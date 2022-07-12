Зеленський закликав депутатів ВР сумлінно поставитися до законопроєкту про статус поляків в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради України максимально сумлінно розглянути законопроєкт щодо статусу поляків в Україні.

"Направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроєкт "Про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні". Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері.

"Зокрема, пропоную надати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування", - сказав він.

"І прошу народних депутатів України поставитися до цього законопроєкту максимально сумлінно", - наголосив Зеленський.

За його словами, "ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри і співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це лише збільшувати, маємо ще посилювати наші зв'язки у всіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна і Польща можуть бути вільними тільки разом – у братерстві".

"Сьогодні підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник" – за надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям. Я нагадую, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання", - сказав президент.