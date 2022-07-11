Події

20:48 11.07.2022

Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

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Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій наголошують, що не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла.

"На сьогодні у навчальних закладах різного рівня тимчасово розміщено майже 40 тис. внутрішньо переміщених осіб. Останнім часом на адресу Мінреінтеграції почали надходити скарги: деякі заклади, де облаштовані місця компактного поселення ВПО, вимагають виселення переселенців у зв'язку з навчальним роком, що наближається", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві наголошують, що виселення переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного місця тимчасового проживання є неприпустимим.

"Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити всіх ВПО тимчасовим житлом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінреінтеграції надіслало відповідний лист на керівників структурних підрозділів з утворення обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також - органів місцевого самоврядування з вимогою терміново - до 25 липня - опрацювати питання переміщення таких переселенців у тимчасове чи соціальне житло з відповідними умовами для поселення.

 

 

Теги: #україна #житло #біженці

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