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19:37 11.07.2022

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

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Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання посилення санкцій проти Росії, страхування від військових ризиків бізнесу, готового приходити в Україну, та конфіскацію заморожених активів Росії.

Глава українського уряду подякував Нідерландам за солідарність та потужну підтримку нашої держави у всіх сферах: від постачання необхідної зброї до гуманітарної та фінансової підтримки.

"Агресор повинен платити за свою неспровоковану агресію. Тому ми закликаємо наших партнерів запровадити національне, а в майбутньому і міжнародне законодавство щодо конфіскації заморожених російських активів. Надалі це має стати системою світової безпеки, коли загальні підходи національного та міжнародного законодавства гарантуватимуть конфіскацію активів для компенсації збитків, які він завдав неспровокованою агресією", - цитує Шмигаля пресслужба за результатами зустрічі.

Наголошується, що сторони також приділили увагу питанню відновлення України.

"Ми відновлюватимемо і реформуватимемо нашу країну за стандартами Європейського Союзу відразу після завершення війни. Оскільки наша мета – стати повноправним членом європейської родини", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр України також запропонував Нідерландам спільно реалізовувати проєкти у сфері діджиталізації, яка, на його думку, є ефективним інструментом боротьби з корупцією.

У свою чергу Рютте зазначив, що деякі регіони Нідерландів зацікавлені приєднатися до відновлення постраждалих українських територій, а також Нідерланди зацікавлені брати участь у секторальному розвитку України, зокрема, у сфері сільського господарства.

 

 

Теги: #нідерланди #рютте #шмигаль

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