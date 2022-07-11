Події

19:24 11.07.2022

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

1 хв читати
Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник", повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок.

"Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету", - йдеться в повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєно цю почесну відзнаку.

 

 

Теги: #президент #польща #перемишль #відзнака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 11.07.2022
Дуда повідомив про внесення Зеленським до ВР законопроєкту про особливий статус поляків в Україні

Дуда повідомив про внесення Зеленським до ВР законопроєкту про особливий статус поляків в Україні

07:29 10.07.2022
Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

08:25 08.07.2022
Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

19:36 06.07.2022
Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

21:37 05.07.2022
Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

19:26 04.07.2022
Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції

Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції

21:24 03.07.2022
Президент МОК після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив незмінність позиції недопуску російських і білоруських спортсменів

Президент МОК після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив незмінність позиції недопуску російських і білоруських спортсменів

21:28 01.07.2022
Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

20:21 01.07.2022
Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

11:28 30.06.2022
Польські лісники передали ЗСУ ще 16 пікапів

Польські лісники передали ЗСУ ще 16 пікапів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

Посли країн G7 нагадали про необхідність призначення керівника САП

ОСТАННЄ

США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

Усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя - Рютте

"Українська команда" передала ліки на передову та для медичних закладів - Палатний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА