Події

19:19 11.07.2022

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

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Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця с.Киселі, підозрюваного у несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України (ч.2 ст.114-2 КК України).

"За даними слідства, мешканець с.Киселі... збирав інформацію про місцезнаходження ЗСУ, фотографував техніку та боєприпаси українських військових. Зібрані дані зловмисник надсилав через особисті повідомлення громадянам Росії, а також публікував у створеній ним же групі у месенджері, учасниками якої зокрема були представники країни-агресора", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

 

 

Теги: #харківщина #інформатор

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