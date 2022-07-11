Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця с.Киселі, підозрюваного у несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України (ч.2 ст.114-2 КК України).

"За даними слідства, мешканець с.Киселі... збирав інформацію про місцезнаходження ЗСУ, фотографував техніку та боєприпаси українських військових. Зібрані дані зловмисник надсилав через особисті повідомлення громадянам Росії, а також публікував у створеній ним же групі у месенджері, учасниками якої зокрема були представники країни-агресора", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.