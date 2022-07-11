Посли країн G7 нагадали про необхідність призначення керівника САП

Посли країн "Великої сімки" (G7) нагадали про критичну важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Як ми обговорили з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Як повідомлялося, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС "з розумінням, що буде зроблено сім кроків". Одним із цих кроків було названо "завершення призначення нового керівника САП шляхом затвердження визначеного переможця конкурсу" та запуск і завершення процесу відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Конкурсна комісія з обрання керівника САП із минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Джерело: https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1546486143541288960