Події

17:12 11.07.2022

Посли країн G7 нагадали про необхідність призначення керівника САП

1 хв читати
Посли країн G7 нагадали про необхідність призначення керівника САП

Посли країн "Великої сімки" (G7) нагадали про критичну важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Як ми обговорили з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Як повідомлялося, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС "з розумінням, що буде зроблено сім кроків". Одним із цих кроків було названо "завершення призначення нового керівника САП шляхом затвердження визначеного переможця конкурсу" та запуск і завершення процесу відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Конкурсна комісія з обрання керівника САП із минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Джерело: https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1546486143541288960

Теги: #прокуратура #g7 #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 11.07.2022
Кількість жертв ранкових обстрілів Харкова продовжує зростати - прокуратура

Кількість жертв ранкових обстрілів Харкова продовжує зростати - прокуратура

13:22 10.07.2022
Дев'ять поліцейських із Луганщини підозрюються у держзраді - прокуратура

Дев'ять поліцейських із Луганщини підозрюються у держзраді - прокуратура

12:59 08.07.2022
Ситуація із призначенням у САП стала проблемою у переговорах з партнерами – президент КШЕ Милованов

Ситуація із призначенням у САП стала проблемою у переговорах з партнерами – президент КШЕ Милованов

12:10 08.07.2022
В Києві арештоване майно російських і білоруських компаній на майже 8 млрд грн, передаємо в АРМУ та ЗСУ - керівник прокуратури

В Києві арештоване майно російських і білоруських компаній на майже 8 млрд грн, передаємо в АРМУ та ЗСУ - керівник прокуратури

12:01 08.07.2022
Єрмак заявив про необхідність реформ судової системи, СБУ, ключових міністерств та відомств

Єрмак заявив про необхідність реформ судової системи, СБУ, ключових міністерств та відомств

12:00 08.07.2022
Прокурор Києва: Встановлено двох російських військовослужбовців, які вбили цивільного у Гостомелі

Прокурор Києва: Встановлено двох російських військовослужбовців, які вбили цивільного у Гостомелі

11:43 08.07.2022
Від агресії РФ у Києві загинули понад сотня мирних жителів, огляди місць обстрілів завершено – прокурор

Від агресії РФ у Києві загинули понад сотня мирних жителів, огляди місць обстрілів завершено – прокурор

11:31 08.07.2022
За час війни у Києві заарештовано майно російських та білоруських компаній на майже 8 млрд грн – прокурор столиці

За час війни у Києві заарештовано майно російських та білоруських компаній на майже 8 млрд грн – прокурор столиці

11:13 08.07.2022
Прокурор столиці: У нас хороша взаємодія з київською владою у питаннях війни, але на корупційні порушення ми очей не закриємо

Прокурор столиці: У нас хороша взаємодія з київською владою у питаннях війни, але на корупційні порушення ми очей не закриємо

10:24 08.07.2022
Окрім перевірок ТЦ, у Києві можна розмістити покажчики розташування укриттів – столичний прокурор

Окрім перевірок ТЦ, у Києві можна розмістити покажчики розташування укриттів – столичний прокурор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

ОСТАННЄ

США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

Усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя - Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА