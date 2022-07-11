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14:40 11.07.2022

Голова уряду Нідерландів Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від російських окупантів

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Голова уряду Нідерландів Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від російських окупантів

Голова нідерландського уряду Марк Рютте в понеділок відвідав населені пункти Київської області, які постраждали від російських окупантів, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщину відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь - про трагічні події у цих населених пунктах знає весь світ. Проте жодні фото чи відео не передають жаху, який залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають до області ", - написав Кулеба у телеграмі у понеділок.

Він уточнив, що голова уряду Нідерландів висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об'єднуватися у допомозі Україні.

Як повідомляє громадське телерадіомовлення Нідерландів NOS, очікується, що під час свого візиту до України у понеділок Рютте також проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

NOS нагадує, що це перший візит Рютте до Києва останнім часом. У травні Україну відвідував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Теги: #візит #київська_область #кулеба #рютте

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