Україна має верифікувати з Євросоюзом законодавчі ініціативи, необхідні для вступу до ЄС, - Стефанчук

Для ухвалення законів, необхідних Україні для вступу до Європейського Союзу, потрібно буде верифікувати всі законодавчі ініціативи з Європейською радою та Європейською Комісією, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Наше завдання - перейняти правову систему ЄС, тобто привести національне законодавство у відповідність до аcquis communautaire", - сказав Стефанчук на онлайн-засіданні Науково-консультативної ради.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук зазначив, що для досягнення цієї мети необхідно передусім вирішити три питання, серед яких – верифікація всіх законодавчих ініціатив з Європейською радою та Європейською Комісією.

"Для нас важливо почути: "Так, ми чекаємо на прийняття саме цих законодавчих актів", - наголосив спікер.

За його словами, крім цього, необхідно розділити, які директиви ЄС можна запровадити через законодавчі акти, а які – через регламентні чи технічні норми.

"Важливо розмежувати відповідальність парламенту та Кабміну – кожен має бути ефективним на своєму місці", – зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також вважає важливим виробити єдиний підхід до впровадження директив.

"Просто назвати закон євроінтеграційним і ухвалити його недостатньо", - наголосив голова парламенту.

Стефанчук додав, що до процесу підготовки законопроєктів необхідно залучати професіоналів – правознавців.