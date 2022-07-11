Події

14:21 11.07.2022

Окупанти заблокували виїзд із одного зі спальних районів Мелітополя - мер

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Окупанти заблокували виїзд із одного зі спальних районів Мелітополя - мер

Російські окупанти заблокували проїзд та виїзд із території одного зі "спальних" мікрорайонів Мелітополя, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вдень 11 липня стало відомо, що російські окупанти заблокували в'їзд-виїзд у Новому Мелітополі (мікрорайон у західній частині Мелітополя).

В результаті десятки тисяч мешканців цього мікрорайону опинилися відрізаними від міста. Свої дії окупанти пояснюють "знайденою вибухівкою".

Також Федоров зазначив, що напередодні минулої ночі на півночі Мелітополя прогриміло декілька вибухів. І наголосив, що після активізації сил опору рашисти влаштовують у місті справжній терор.

При цьому він наголосив, що "відомі всі локації розміщення військової техніки окупантів".

Теги: #мелітополь #окупація

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