Події

13:37 11.07.2022

У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

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У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

У Києві зранку відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі області в Новій Греблі Бородянської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Від самого ранку в Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння жителів столиці. Запевняємо, що в Києві спокійно і серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області в Новій Греблі Бородянської ОТГ тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці. Показники повітря в межах норми", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У ДСНС закликали зачинити щільно вікна та двері, якщо відчувається запах гару.

 

Теги: #київ #запах #торфовища

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