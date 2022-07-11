У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

У Києві зранку відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі області в Новій Греблі Бородянської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Від самого ранку в Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння жителів столиці. Запевняємо, що в Києві спокійно і серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області в Новій Греблі Бородянської ОТГ тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці. Показники повітря в межах норми", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У ДСНС закликали зачинити щільно вікна та двері, якщо відчувається запах гару.