Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 37400 осіб особового складу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 37 400 осіб особового складу, 1645 танків і 838 артилерійських систем, 109 засобів ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно становлять: особового складу близько 37400 (+100) осіб ліквідовано, танків - 1645 (+4) од., бойових броньованих машин - 3828 (+5) од., 3828 (+5) од., артилерійських систем – 838 (+4) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 109 (+1) од., літаків - 217 (+0) од., гелікоптерів - 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0), крилатих ракет -155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од., спеціальної техніки - 66 (+0)", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.