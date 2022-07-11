Події

09:36 11.07.2022

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 37400 осіб особового складу

1 хв читати
Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 37400 осіб особового складу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 37 400 осіб особового складу, 1645 танків і 838 артилерійських систем, 109 засобів ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно становлять: особового складу близько 37400 (+100) осіб ліквідовано, танків - 1645 (+4) од., бойових броньованих машин - 3828 (+5) од., 3828 (+5) од., артилерійських систем – 838 (+4) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 109 (+1) од., літаків - 217 (+0) од., гелікоптерів - 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0), крилатих ракет -155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од., спеціальної техніки - 66 (+0)", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 11.07.2022
У результаті російської агресії в Україні загинуло 347 дітей і майже 1 тис. постраждало

У результаті російської агресії в Україні загинуло 347 дітей і майже 1 тис. постраждало

07:26 11.07.2022
За добу в зоні ОК "Південь" знищено 38 окупантів, 10 одиниць техніки і 2 склади боєприпасів

За добу в зоні ОК "Південь" знищено 38 окупантів, 10 одиниць техніки і 2 склади боєприпасів

21:17 10.07.2022
Українські військові знищили пункт управління росгвардії поблизу Херсона та чотири склади з боєприпасами

Українські військові знищили пункт управління росгвардії поблизу Херсона та чотири склади з боєприпасами

19:33 10.07.2022
За час війни в Україні зафіксовано 124 випадки сексуального насильства, але це лише верхівка айсбергу

За час війни в Україні зафіксовано 124 випадки сексуального насильства, але це лише верхівка айсбергу

19:26 10.07.2022
У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

15:00 10.07.2022
ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

14:21 10.07.2022
Лінія фронту на Харківщині не змінилася, ворог не захопив нових територій - Синєгубов

Лінія фронту на Харківщині не змінилася, ворог не захопив нових територій - Синєгубов

11:32 10.07.2022
Повітряні сили ЗСУ продемонстрували передній край оборони на сході України

Повітряні сили ЗСУ продемонстрували передній край оборони на сході України

11:32 10.07.2022
Єрмак про ракетний удар росіян у Часовому Яру: РФ має бути в списках держав - спонсорів тероризму

Єрмак про ракетний удар росіян у Часовому Яру: РФ має бути в списках держав - спонсорів тероризму

11:28 10.07.2022
Внаслідок ворожого ракетного удару по Радушному в Криворізькому районі знищено промислове підприємство - Вілкул

Внаслідок ворожого ракетного удару по Радушному в Криворізькому районі знищено промислове підприємство - Вілкул

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено

По Миколаєву ворог уранці випустив шість ракет, поранено одну людину

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру тіло 19-го загиблого

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено

Українська авіація знищила командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами та живу силу противника

ВМС України за добу зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних кораблів, що залишають російські порти або прямують до них

По Миколаєву ворог уранці випустив шість ракет, поранено одну людину

Українські військові повідомили про звільнення від окупантів села Іванівка Херсонської області

В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА