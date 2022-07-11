Події

09:01 11.07.2022

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

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Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

Минулої ночі, починаючи з 3:40, російські окупаційні війська завдали 3 ракетні удари по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Усі (удари - ІФ) - виключно по цивільних об'єктах, це абсолютний тероризм!... Дані щодо постраждалих уточнюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив, що перша ракета зруйнувала приміщення школи у Слобідському районі. Близько 4 ранку ще одна ракета влучила до 6-поверхового житлового будинку. В результаті повністю зруйновано один із під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Крім того, в Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю неподалік складських приміщень, вибиті вікна, попередньо постраждалих немає.

Крім того, протягом доби окупанти масово обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарські споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава та очерет. У Богодухівському районі в результаті обстрілу було поранено та госпіталізовано 41-річного чоловіка.

 

 

 

Теги: #удар #харків #наслідки #ракетний

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