Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули 16 людей, 2 - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 16 людей, ще 2 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей. Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Він зазначив, що на цей час неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.