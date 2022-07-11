Події

08:12 11.07.2022

Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули 16 людей, 2 - поранені

1 хв читати
Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули 16 людей, 2 - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 16 людей, ще 2 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей. Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Він зазначив, що на цей час неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 11.07.2022
Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру тіло 19-го загиблого

Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру тіло 19-го загиблого

08:50 11.07.2022
У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

08:33 11.07.2022
У результаті російської агресії в Україні загинуло 347 дітей і майже 1 тис. постраждало

У результаті російської агресії в Україні загинуло 347 дітей і майже 1 тис. постраждало

08:10 11.07.2022
У Часовому Яру з-під завалів уночі дістали тіла ще двох людей

У Часовому Яру з-під завалів уночі дістали тіла ще двох людей

07:14 11.07.2022
У Бахмуті через обстріл запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків

У Бахмуті через обстріл запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків

07:10 11.07.2022
Противник із мінометів обстріляв Есманську громаду на Сумщині

Противник із мінометів обстріляв Есманську громаду на Сумщині

06:29 11.07.2022
Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Харкові, з-під завалів врятовано жінку

Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Харкові, з-під завалів врятовано жінку

20:56 10.07.2022
Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

18:57 10.07.2022
У місті Часів Яр з-під завалів врятували ще одну людину

У місті Часів Яр з-під завалів врятували ще одну людину

15:00 10.07.2022
ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено

По Миколаєву ворог уранці випустив шість ракет, поранено одну людину

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено

Українська авіація знищила командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами та живу силу противника

ВМС України за добу зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних кораблів, що залишають російські порти або прямують до них

По Миколаєву ворог уранці випустив шість ракет, поранено одну людину

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 37400 осіб особового складу

Українські військові повідомили про звільнення від окупантів села Іванівка Херсонської області

В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та чотири масовані артилерійські обстріли по населених пунктах на кордоні Луганщини та Донеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА