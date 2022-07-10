За час війни в Україні зафіксовано 124 випадки сексуального насильства, але це лише верхівка айсбергу

В Україні, за даними Спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни, повідомляється на сайті Організації Об'єднаних націй у неділю.

Також Паттен визнає, що наявні дані лише верхівка айсберга і не відображають масштабів сексуального насильства в умовах війни РФ проти України.

"Зараз ніхто не зможе назвати точну цифру, скільки людей в Україні постраждало від сексуального насильства за понад три місяці... Масштаби сексуального насильства величезні", - зазначила українська правозахисниця та голова правління "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

За її словами, це найбільш прихований злочин. "Перша та очевидна причина, через яку так відбувається – люди, які вижили після сексуального насильства, вважають цей злочин соромним і не розповідають про це. І це не унікальність українського випадку, а тенденція, яка спостерігається під час усіх війн правозахисниками", - зазначила Матвійчук.

Друга причина, через яку неможливо зараз оцінити масштаби таких злочинів, що скоюються в Україні, - занадто велика їх кількість. "В Україні зараз відбувається величезна кількість воєнних злочинів… Жодна найкраща правова система у світі не могла б впоратися ефективно з таким завданням. При цьому війна триває і кількість злочинів зростає", - додала правозахисниця.

Третя причина – громадяни, які залишилися на окупованих територіях, не мають фізичної можливості повідомити про те, що сталося, правоохоронцям.

За її словами, сексуальне насильство під час війни відрізняється від інших злочинів ще й тим, що через його жертви завдають удару по всьому суспільству. Матвійчук переконана, що безкарність та відсутність належної реакції міжнародної спільноти лише підганяє виконавців вчиняти подібні злочини знову і знову.