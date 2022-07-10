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15:53 10.07.2022

Байден назвав однією з цілей близькосхідної поїздки пошук союзників для протидії Росії

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Байден назвав однією з цілей близькосхідної поїздки пошук союзників для протидії Росії

Президент США Джо Байден у своїй статті, написаній для Washington Post, заявив, що під час поїздки на Близький Схід намагатиметься розширити коло країн, які підтримають Америку в протистоянні з Росією і допоможуть перемогти в конкуренції з Китаєм.

Байден наголосив, що його робота полягає в тому, "щоб зберегти нашу країну сильною і безпечною". Для цього США повинні протистояти Росії, перевершити Китай, зайнявши найкращу позицію на Близькому Сході, "і працювати для більшої стабільності" в цьому регіоні, пояснив американський лідер.

Байден додав, що для максимальної реалізації поставлених цілей "ми повинні безпосередньо взаємодіяти з країнами, які можуть вплинути на результати" політики Сполучених Штатів.

Він також зазначив, що "більш безпечний і інтегрований Близький Схід вигідний американцям з багатьох причин".

"Його водні шляхи мають велике значення для світової торгівлі та ланцюжків поставок, на які ми покладаємося. Його енергетичні ресурси життєво важливі для пом'якшення впливу дій Росії в Україні на світові поставки ", - наголосив американський президент.

Байден повідомив, що наразі американські і саудівські експерти "працюють (...) з іншими країнами-виробниками нафти з ОПЕК, щоб допомогти стабілізувати нафтові ринки".

Візит Байдена до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан і в Саудівську Аравію запланований на 13-16 липня.

Теги: #байден #близький_схід

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