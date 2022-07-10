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14:35 10.07.2022

Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору

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Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений українським парламентом у червні закон, який звільняє військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань від сплати військового збору.

Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 20 червня Верховна Рада ухвалила закон № 7432, який звільняє українських військовослужбовців від сплати військового збору.

"Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету", – зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ поліпшить матеріальне становище військовослужбовців.

Військовий збір було запроваджено в 2014 році в розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження склали 131,9 млрд грн, зокрема в 2021 році – 28,6 млрд грн.

 

Теги: #закон #податки #військові

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