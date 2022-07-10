Події

14:21 10.07.2022

Лінія фронту на Харківщині не змінилася, ворог не захопив нових територій - Синєгубов

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Лінія фронту на Харківщині не змінилася, ворог не захопив нових територій - Синєгубов

Останнім часом лінія фронту в Харківській області не змінилася, заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Лінія фронту не змінилася. Ворог не захопив жодного метра нової території", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він дав зрозуміти, що ЗСУ збивають ракети, які ворожі війська випускають по Харкову та області з території РФ.

"Та кількість ракет, яка до нас прилітає не дорівнює тій кількості ракет, яка випущена з території Російської Федерації. Наші Збройні сили працюють, щоб до нас прилітало якомога менше ракет", - сказав Синєгубов.

Водночас він зазначив, що людям треба враховувати близькість кордону (від Харкова до кордону з РФ менше 40 км) і за можливості намагатися перебувати в укритті.

"Час прильоту ракети становить від 30 до 40 секунд, тому часу, щоб людям сховатися в укритті, занадто мало", - сказав Синєгубов.

Теги: #війна #харківська_область

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