В Україні за добу відновили електропостачання для 22,3 тис. споживачів у чотирьох областях

В Україні за добу відновили електропостачання для 22,3 тис. споживачів у чотирьох областях, знеструмлених в результаті бойових дій, повідомила пресслужба міністерства енергетики.

"За минулу добу відновлено електропостачання 22,3 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема в Донецькій області – 11,9 тис., Миколаївській – 6,8 тис., Харківській – близько 2,8 тис., Запорізькій – 800 споживачам", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання робіт із розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Разом із тим, продовжують залишатися знеструмленими близько 782 населених пунктів, загалом близько 591,7 тисячі споживачів. Зокрема, у Донецькій області – близько 349,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 31,6 тисяч Харківської – близько 27,7 тисяч споживачів.