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19:31 09.07.2022

Зеленський говорив із Ларше про допомогу Україні, гарантії безпеки, подякував за готовність Франції взяти участь у відновленні Чернігівщини

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Зеленський говорив із Ларше про допомогу Україні, гарантії безпеки, подякував за готовність Франції взяти участь у відновленні Чернігівщини

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту наголосив, що якнайшвидше відновлення миру на українській землі залишається першочерговим пріоритетом, повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. У зв'язку із цим сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги силам оборони України.

Він також наголосив на важливості напрацювання дієвих гарантій безпеки для нашої держави. "Володимир Зеленський зазначив, що Франція є одним із ключових партнерів України в цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.

Президент подякував за готовність Франції за намір сприяти у відновленні Чернігівської області.

Глава держави відзначив важливу роль Франції у набутті Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

"Роль французького головування в ЄС у цьому процесі, а також позиції вашої держави та особисто президента Емманюеля Макрона неможливо переоцінити", – наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #зустріч #зеленський #ларше

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